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Dünya

Pasteur Enstitüsü: Fransa'da 2,8 milyon kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 2,8 milyon olabileceği belirtildi.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:37
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Hastalıklar ve aşılar hakkında araştırmalar yapan Pasteur Enstitüsünün model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, 11 Mayıs'ta ülke genelinde 2,8 milyon kişinin Kovid-19'a yakalanmış olabileceği belirtildi.

Ülkede salgından en çok etkilenen, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayanların yüzde 9,9'u ve Grand-Est bölgesindekilerin yüzde 9,1'inin enfekte olmuş olabileceği ortaya kondu.

Salgının kontrol edilebilmesi için nüfusun yaklaşık yüzde 65'inin virüse karşı bağışıklık kazanması gerektiği, salgının ikinci dalgasını önlemek için de aşı olmadan bağışıklığın yeterli olmayacağı bildirildi.

Ülkede alınan tedbirler sayesinde virüsün insandan insana bulaşma oranı yüzde 2,9'dan yüzde 0,67'ye geriledi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e, vaka sayısı da 214 bin 169'a yükseldi.

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