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Fransa: İran ile ticaret mekanizmasının önümüzdeki günlerde devreye girmesi bekleniyor

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD’nin yaptırımlarına karşı AB’nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı’nın “önümüzdeki günlerde” devreye girmesini beklediğini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD’nin yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği’nin (AB) İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizmasının “önümüzdeki günlerde” devreye girmesini beklediğini söyledi.
 
Reuters’ta yer alan habere göre, Fransa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Jean Yves Le Drian, SPV’nin önümüzdeki günlerde uygulanması gerektiğini belirtti.
 
SPV’nin nasıl çalışacağı hakkında bilgi veren Le Drian, “İran'ın bazı petrol kaynaklarından avro cinsinden yararlanmasına ve aynı zamanda üç ana (Britanya, Fransa, Almanya) ortaktan temel ürünler satın almasına olanak sağlayacak bir çeşit takas kurumu olarak çalışacak.” şeklinde konuştu.
 
Reuters’a konuşan Avrupalı diplomatlar, AB’nin SPV mekanizmasını bu ay resmen uygulamaya hazırlandığını ancak teknik detayların hala çalışılması gerektiği için mekanizmanın birkaç boyunca devreye alınamayacağını belirtti.
 
İran-AB arasında “gecikme” çatlağı
 
AB'nin SPV'yi uygulamaya bir türlü geçirememesi İranlı yetkililer tarafından sert sözlerle eleştirilmiş, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, SPV konusundaki gecikmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.
 
İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi ise gecikmeyle ilgili yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin ABD baskısına karşı kendi iktidarlarını bile koruyamadıklarını belirterek, "Avrupalılar ABD'nin baskılarına direnemezse kaybeden Avrupalı şirketler olacaktır. Bu şartlarda İran, Rusya ve Çin'le ilişkilerini daha da güçlendirecektir." şeklinde konuşmuştu.
 
1997'den 2005'e kadar dışişleri bakanı olarak görev yapmış tecrübeli İranlı diplomat Kamal Kharrazi ise pazar günü tehdit niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, "Nükleer anlaşmanın yenilgisi, Avrupa'nın güvenliğini zayıflatır.” ifadelerini kullanmıştı.

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