Fransa, İran'ın Paris Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Büyükelçi Amin-Nejad'a Fransa'nın İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadığı bildirildi.

Açıklamada, İran'ın "sorumsuz" saldırısı ile "kimsenin çıkarına olmayacak bir yangın riski" yarattığı belirtildi.

İran'a, "Fransa'nın ortağı İsrail'in güvenliğini ve bölgesel istikrarı tehdit eden ciddi ve benzeri görülmemiş" eylemlerine son vermesi çağrısı yapıldı.

Hollanda, Almanya ve Belçika da ülkelerindeki İran Büyükelçilerini Bakanlığa çağırmıştı.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.