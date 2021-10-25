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Dünya

Fransa, İsrail hükümetinin Filistin topraklarında yeni konut inşa kararını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Filistin topraklarında 1300'den fazla yeni konut inşa kararını kınadığı belirtildi.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 22:26 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:28
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetine iki devletli çözümü baltalayacak tek taraflı önlemlere son verme çağrısında bulunuldu, iki devletli çözümün bölgede kalıcı ve adil barışı tesis etmesini sağlayacak tek çözüm olduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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