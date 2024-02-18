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Dünya

Fransa kahraman Türk'ü konuşuyor! Valilik cesaret madalyası verdi

Fransa'da yaşayan gurbetçi Türk boksör Kemal Altınpınar, kendisinin de oturduğu binada çıkan yangında, evinden çıkamayan 75 yaşındaki komşusunu canını hiç sayarak eve girip, kurtardı. Yaşlı komşu 1 ay gibi bir süre komada kaldıktan sonra hayata tutundu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Montereau kentinde kahraman ilan edilen Altınpınar'a belediye başkanlığı ve valilikten cesaret madalyası verildi.

Sabah18 Şubat 2024 Pazar 07:59 - Güncelleme:
Fransa kahraman Türk'ü konuşuyor! Valilik cesaret madalyası verdi
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Yıllardır Fransa'da yaşayan Türk boksör Kemal Altınpınar'ın gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Montereau kentinde oturduğu 3 katlı apartmanda 14 Kasım günü yangın çıktı.

Bina sakinleri hemen oturdukları daireden çıkarken, Altınpınar, 75 yaşındaki komşusunun dışarı çıkamadığını fark etti. Tüm cesaretini toplayıp, binaya giren Altınpınar, komşusunu alevlerin arasından kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. 1 ay boyunca yoğun bakımda kalan yaşlı komşu sağlığına kavuştu.

CESARET MADALYASI VERİLDİ

Kemal Altınpınar'ın bu kahramanlığı Fransa'da çok konuşuldu. Montereau Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'nin tebrik ettiği Altınpınar'a göstermiş olduğu davranıştan dolayı cesaret madalyası takdim edildi. Kemal Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım.

Hastanedeki tedavisinin ardından hayata tutundu. Hayatta kaldığı için çok mutluyum. Yaptığım bu hareket bana gurur verdi. Bunun karşılığında da bana cesaret madalyası takdim edildi" dedi.

YILIN SPORCU SEÇİLMİŞTİ

Kemal Altınpınar sadece göstermiş olduğu cesaretle değil, spor müsabakalarında da elde ettiği başarılarla da Fransa'da adından sıkça söz ettiriyor.

Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar, daha öncede bir yılda aldığı 3 altın kemerle de Fransa da yılın sporcusu seçilmişti.

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