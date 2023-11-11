İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa muhalefeti: Macron geç de olsa barışın dilini buldu
Dünya

Fransa muhalefeti: Macron geç de olsa barışın dilini buldu

Fransa'da muhalefetin önde gelen temsilcilerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Gazze'de ateşkes çağrısını geç yaptığı için eleştirdi. Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macron'un geç de olsa barışın dilini bulduğunu belirtti.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Fransa muhalefeti: Macron geç de olsa barışın dilini buldu
ABONE OL

Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macron'un İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği özel mülakattan alıntı yaparak, Macron'un geç de olsa barışın dilini bulduğunu belirtti.

Macron'un Gazze'de ateşkes çağrısını 10 bin kişinin ölmesinin ardından çok geç yaptığını belirten Panot, "Gazze'de ateşkese dair durmaksızın yaptığımız ve tek değerli olan bu çağrıyı memnuniyetle karşılamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

LFI milletvekili David Guiraud da X sosyal medya platformunda, Macron'un Gazze'de ateşkes çağrısı yaptığı röportajdan bir bölümü, "Değerli arkadaşlar. Bu büyük bir zafer." sözleriyle paylaştı.

Guiraud, "Macron'un nihayet ateşkes çağrısı yaptığına" değinerek, "(Gazze'de) bu iğrenç etnik temizliğe son vermek için barış hakim olabilir. Dayanın" paylaşımında bulundu.

Macron, dün İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta Gazze'de hayata geçirilecek bir ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." diye konuşmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.