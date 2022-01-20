Fransa, Müslümanlara yönelik ırkçı yasayı onayladı

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 00:00 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 00:00

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) senatörlerince spor yasasının incelenmesi sırasında teklif edilen değişiklik, 143'e karşı 160 oyla kabul edildi.

Söz konusu değişiklikle, spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, bariz dini sembollerin giyilmesi yasaklandı.

- DEĞİŞİKLİĞİN GERİ ALINMASI İHTİMALİ BULUNUYOR

Spor Bakanı Roxana Maracinenau, dini sembollerin giyilmesine dair değişikliğe karşı çıktığını belirtti.

Senatoda yapılan değişiklikler, yasa haline gelmeden önce Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilecek. Söz konusu değişikliğin geri alınması ihtimali bulunuyor.

Değişiklik eğer yasalaşırsa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.