İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,905
  • EURO
    33,4179
  • ALTIN
    2014.65
  • BIST100
    9330.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa Rusya'nın Paris Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi
Dünya

Fransa Rusya'nın Paris Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından Rusya'nın Paris Büyükelçisinin bakanlığa çağırdığını bildirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 15:14 - Güncelleme:
Fransa Rusya'nın Paris Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi
ABONE OL

Fransız basınındaki haberlere göre, Sejourne, Arjantin ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin gerçek yüzünüzü gösterdiğini" söyleyerek, Rusya'nın Paris Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını belirtti.

Rusya'nın Madrid, Stokholm, Berlin, Lahey ve Oslo büyükelçileri de bulundukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına çağrılmıştı.

NAVALNIY'IN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ailesi, yakınları ve Rus halkı için X sosyal medya platformundan taziye mesajı yayınlamıştı.

Sejourne, "Aleksey Navalnıy, baskı sistemine direnişini hayatıyla ödedi. Cezaevinde ölümü Vladimir Putin'in rejiminin gerçekte ne olduğunu ortaya koyuyor." yorumunu yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.