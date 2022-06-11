Fransa seçimlerinde Müslüman ve Türk adaylar da yarışacak

Fransa'da ilk turu yarın düzenlenecek genel seçimlere, Müslüman ve Türk asıllı Fransız milletvekili adayları da katılıyor.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı bu adaylar, amaçlarının, Fransız ulusal meclisine yeni bir soluk getirmek olduğunu söyledi.

"AZINLIKLARIN SESİ" SLOGANIYLA ADAY OLAN TÜRK ASILLI YILMAZ

1975 yılında Türkiye'de dünyaya gelen gurbetçi çocuğu Celil Yılmaz, aile birleşimiyle 3 yaşında geldiği Fransa'da "Azınlıkların sesi" sloganıyla Ain vilayetinin 5. bölgesinden bağımsız milletvekili adayı oldu.

Bu bölgede yarışan 10 adayın arasında mevcut Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı Damien Abad da yer alıyor.

Yılmaz, özellikle son 5 yılda, Müslüman Fransızların veya azınlıkların gördüğü muamele ve haksızlıklara karşı bir şeyler yapılması için seçime katıldığını söyleyerek, milletvekili seçilirse, İslamofobinin resmi olarak tanınması ve bununla mücadele edilmesi, azınlıkların karşı karşıya olduğu işsizlik gibi birçok meseleyle mücadele etmek istiyor.

Meclisteki Fransa-Türkiye dostluk grubuna dahil olarak Türkiye'nin doğru anlaşılmasını ve tanıtılmasını arzulayan Yılmaz, iki ülkenin tarihi ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha sağlıklı zemine taşınması gerektiğine vurgu yaptı. Yılmaz, Türkiye'nin Fransa'da çok yanlış tanıtıldığına değindi.

Bazı Ermeni sitelerinin, kendisini "Ermenistan düşmanı aday" şeklinde iftiralar atarak karalamaya çalıştığını da belirten Yılmaz, daha önce de Nantua'da 2014 yılında belediye meclis üyesi seçildiğini ve o ana kadar topluma "iyi entegre olan bir Türk" olarak görüldüğünü anlattı.

Yılmaz, "Belediye seçimlerine aday olduktan sonra, çamur atılan, kötü gösterilen bir Türk haline geldim. Çünkü onların oturduğu koltukları bizde talep etmiş olduk." dedi.

Türk toplumun 10-15 yıl öncesine kıyasla seçimlerle daha duyarlı olduğunun altını çizen Yılmaz, bu yıl da 2017'deki seçimlerdeki gibi yaklaşık 40-50 civarı Türk asıllı milletvekili adayının yarışabileceğini kaydetti. Yılmaz, bugüne kadar meclise Türk asıllı bir milletvekili seçilmediğini de belirtti.

Fransa'da geleneksel partilerin tarihe karıştığını söyleyen Yılmaz, aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron etrafındaki Ensemble (Birlikte) ittifakına atfen sağ ve sol geleneksel partilerin zaruret nedeniyle bir araya geldiklerine dikkati çekti.

TÜRK ASILLI MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZBAY PEHLİVAN

Fransa'nın Valence kentinde yaşayan 34 yaşındaki Özbay Pehlivan, yarın ilk turu düzenlenecek seçimlere, Drôme vilayetinin 1. seçim bölgesinden Fransa Müslüman Demokratlar Birliği (UDMF) milletvekili adayı olarak katılacak.

Siyasete 2017'de atılan Pehlivan, Müslüman ve Türk bir aday olarak Fransa'daki Ermeni lobisi tarafından karalama kampanyasına maruz kaldığını, diğer taraftan Fransızların kendisinin "Müslüman" bir partiden aday olmasına anlam veremediğini anlattı.

İslamofobi ile mücadele amacıyla UDMF ile seçime katıldığını belirten Pehlivan, Fransa'daki Türklerin seçimlere olan ilgisinin gittikçe arttığına, devletin Müslümanların cami ve derneklerine uyguladığı baskıcı kanunları gibi sorunlardan sonra Türk toplumunun bilinçlendiğine işaret etti.

Pehlivan iki kültürlü milletvekili adayı olarak seçildiği takdirde ülkedeki sorunların çözümüne farklı bir bakış açısı sunabileceğini de söyledi.

Ensemble ittifakının seçimlerde başarılı olamayacağını düşünen Pehlivan, Nupes ittifakının Ensemble'a nazaran şansının daha yüksek olabileceğini belirtti. Pehlivan, Nupes'ün Fransa'daki Türk toplumuna güven vermediğini ve sadece oy toplamak için kurulan bir ittifak olduğu değerlendirmesinde de bulundu.

Seçim kampanyasında ekonomik nedenlerden ötürü biraz zorlandıklarına dile getiren Pehlivan, bu süreçte afişlerle ve sosyal medya üzerinden kampanya yürüttüklerine değindi.

Pehlivan son olarak, "Umarım bu sefer bir Türk milletvekili çıkarırız meclise." dedi.

FRANSIZ MÜSLÜMAN MİLLETVEKİLİ ADAYI DELPHİNE BAİDA

Rhône vilayetinin 9. seçim bölgesinden UDMF milletvekili adayı olan 39 yaşındaki Fransız Müslüman Delphine Baida da seçim bölgesindeki sosyal eşitsizlikle mücadele etmek istiyor.

Baida, İslamofobiyle mücadele konusunda UDMF'in 85 adayından biri olduğunu belirterek, medya ve siyasette Fransızların gerçek problemlerini gizlemek için İslam'ın kullanıldığına değindi.

"(UDMF) adaylıklarıyla maksadımız münazaralara konu olmaktan çıkıp, masanın etrafında oturmak." ifadesini kullanan Baida, burada Fransızların öncelikleri olan alım gücü, sağlık, işsizlik ve emeklilik konularını tartışmanın merkezine koymayı hedeflediklerini söyledi.

Baida, okuldayken Fransa'nın sloganı olan "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" ilkelerini kendisine aktarıldığını ancak bunun herkes için geçerli olmadığını gözlemlediğini kaydetti.

Siyasete atılmadan önce vakıflar bünyesinde ırka ve dine dayalı ayrımcılığa karşı mücadele verdiğini belirten Baida, Müslüman arkadaşlarının okulun kapısında başörtülerini çıkarmak zorunda kalmalarının kendisinde iz bıraktığını belirtti.

Baida, partilerinin tüm adayları için hazırladığı, üzerinde başörtülü bir kadının resmi bulunan tek tip afişlerinin, seçim kampanyası sırasında birçok kez yırtıldığını da sözlerine ekledi.