Fransa, TBMM'nin Finlandiya'ya NATO onayını memnuniyetle karşıladı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, dün TBMM tarafından Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu Müttefiklerce 30. ve son onay kararı, artık Finlandiya'nın İttifaka resmi olarak katılmasının önünü açtı." denildi.

Açıklamada, Fransa'nın, NATO'nun Temmuz 2023'te Litvanya'da düzenlenecek Vilnius Zirvesi'nde bu iki yeni müttefiki kabul edebilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in katılım protokolünü onaylamasına ilişkin beklentisine yer verildi.

Açıklamada, "İsveç ve Finlandiya, NATO ile önemli ve birlikte çalışabilir askeri yeteneklere sahiptir. Üyelikleri, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ve tüm üyelerinin çıkarları doğrultusunda Atlantik İttifakının güçlenmesine belirleyici ölçüde katkı sağlayacak." ifadelerine yer verildi.