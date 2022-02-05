Fransa vatandaşı doktordan ''Türkiye'' kararı

AA 5 Şubat 2022 Cumartesi 13:58 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:33

Yaklaşık 20 yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Doktor Tuvati, tatilini geçirmek için geldiği Cezayir'de AA muhabirine, Fransa'dan ayrılma, yeni bir ülke arayışı ve Türkiye'ye yerleşme kararına ilişkin süreci anlattı.

Halihazırda ayda 15 gün Fransa'da bir hastanede doktorluk yapmaya devam eden, hayatını Fransa-Türkiye-Cezayir üçgeninde sürdüren Doktor Tuvati, diplomasının denkliğini aldıktan sonra Türkiye'de doktorluk yapmak istiyor.

- "MÜSLÜMAN ADETLERİNİ FRANSA'DA YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Fransa'da Müslüman geleneklerine uygun şekilde yaşamanın zorluğuna işaret eden Doktor Tuvati, "Müslüman adetlerini Fransa'da yaşamak çok zor oldu. Benim hayatımda din çok önemli. Bu nedenle Fransa'dan ayrılmaya karar verdim. Sadece hangi ülkeyi seçmem gerektiğini düşündüm. Benim için en önemlisi Müslüman bir ülke olmasıydı. Bunun dışında iyi ekonomi ve iyi hayat olmasını da istedim. Bu nedenle de Türkiye'yi seçtim." dedi.

- "TÜRKİYE HEM MÜSLÜMAN BİR ÜLKE HEM DE ARADIĞIM BÜTÜN ÖZELLİKLER VAR"

Yerleşme kararını almadan önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini ifade eden Doktor Tuvati, "Türkiye'yi çok seviyorum, hem Müslüman bir ülke hem de aradığım diğer bütün özellikler var." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye yerleşme kararı aldıklarını ve ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındıklarını anlatan Doktor Tuvati, çocuklarını Türk okullarına kaydettirdiğini kendisinin de diplomasının denkliğini aldıktan sonra İstanbul'da doktorluk yapmak için sabırsızlandığını söyledi.

- "ÇOCUKLARIMI TÜRK OKULLARINA KAYDETTİRDİM"

İstanbul'a yerleştikten sonra ailesinin de Türkiye'yi çok beğendiğini vurgulayan Doktor Tuvati, şöyle konuştu:

"Çocuklarımı Türk okullarına kaydettirdim. Çocuklarım şimdi Türkçe konuşuyorlar ama Arapçayı da unutmuyorlar. Yani bu ülkede daha fazla kültür alıyoruz ama bizim kültürümüz olan Cezayir'in dilini ve kültürünü de unutmuyoruz, bu çok önemli bir şey. Ama çocuklar eğer Fransa'da büyüselerdi Arapçayı unutacaklardı. Sadece Fransızca konuşacaklardı, bu bizim için çok kötü."

Türkiye'de mesleki hayatıyla ilgili neler yapmak istediğine de değinen Doktor Tuvati, öncelikle diploma denkliği için bazı sınavlardan geçmesi gerektiğini ifade etti.

İngilizce, Fransızca ve Arapça konuşabildiğini kaydeden Doktor Tuvati, ileride özellikle Türkiye'ye gelen yabancı hastalarla ilgilenmeyi ve bu hastaları Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili bilgilendirerek en doğru şekilde yönlendirmeyi planladığını dile getirdi.

- "TÜRK HASTANELERİNİ ÇOK BEĞENDİM, AVRUPA'DAN ÇOK FARKI YOK"

Türkiye'deki sağlık sistemine ilişkin ise Doktor Tuvati, "Türkiye'deki sağlık sisteminin Fransa'dan farkı yok. Türk hastanelerini çok beğendim. Çok yeni ekipmanlar var. Bana göre (Avrupa'dan) çok farkı yok, prosedürler aynı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye taşınma kararı almasının ardından kendi kendine Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyen Doktor Tuvati, "Her sabah kalktığımda yeni kelimeler ezberliyordum. Daha sonra kendi kendime cümleler kurmaya başladım ve geliştirdim." dedi.

- FRANSA'DAKİ TÜRK HASTALARIYLA TÜRKÇE KONUŞUYOR

Fransa'da doktorluk yaptığı hastaneye zaman zaman Türklerin de geldiğini söyleyen Doktor Tuvati, "Fransa'da hastaneye gelen Türklerle Türkçe konuşuyorum. Beni duyduklarında çok şaşırıyorlar." dedi.

İstanbul'da olduğu sürelerde Türkçe konuşmaya özen gösterdiğini vurgulayan Doktor Tuvati, dilini geliştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığını belirtti.

Doktor Tuvati, "Taksiciler bir kelimeyi ya da cümleyi yanlış söylediğimde beni düzeltiyor. Bu da dilimi geliştirmeme çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.