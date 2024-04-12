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Dünya

Fransa, vatandaşlarını bazı ülkelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı

Fransa, vatandaşlarına İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

AA12 Nisan 2024 Cuma 20:02 - Güncelleme:
Fransa, vatandaşlarını bazı ülkelere seyahat etmemeleri konusunda uyardı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin, Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatını verdiği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

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