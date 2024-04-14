Fransa vatandaşlarını uyardı: İran'ı terk edin

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından İran'da ikamet eden vatandaşlarına imkanları varsa ülkeyi geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği ise İran'da seyahat ederken dikkatli olunması ve kalabalık alanlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.

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İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.