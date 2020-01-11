İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
Dünya

Fransa ve Ukrayna 'kara kutu' için anlaştı

Ukrayna ve Fransa yönetimi, İran'da füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunun çözülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İHA11.01.2020  21:36 - Güncelleme: 11.01.2020  21:36

 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, yolcu uçağının kara kutusunun incelenmesi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve incelemenin nasıl olması gerektiği konularında anlaşmaya vardığını bildirdi.

Zelenskiy, kara kutunun çözülmesi konusundaki yardımlarından dolayı Fransa hükümet için, "Bu trajik zamanlarda sizin yardımınız bizim için çok kıymetli. Soruşturmanın sürdürülmesi konusundaki yardımlarından dolayı Fransa'ya minnettarım" ifadelerini kullandı.

Macron'un ise bu konunun detaylı bir şekilde inceleneceğini ve suçluların cezalandırılması konusunda Zelenskiy'e söz verdiği bildirildi. Öte yandan Macron, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun, konuya yönelik kapsamlı bir soruşturma açtığının da haberini verdi.

Telefon görüşmesinde iki lider ayrıca, 9 Aralık 2019 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın katıldığı Normandiya formatındaki görüşmeye dair konuları da ele alarak iki ülkenin arasındaki diyaloğunun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı. İki lider Fransa, Almanya ve Ukrayna'dan oluşan üçlü bir telefon görüşmesi yapma konusunda da anlaştı.

Öte yandan Macron, Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelmeyi de kabul etti.

İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme
Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme

Kritik çağrı sonrası Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran itiraf etti: Yanlışlıkla düşürdük!

'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde
'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde

'Savaş Kraliçesi' Pakistan ve Çin'e karşı Umman Denizi'nde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.