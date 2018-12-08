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Fransa'da sarı yelekliler protestosu öncesi yoğun güvenlik önlemi

Fransa'da bugün düzenlenecek gösteri öncesinde 100 bine yakın polis görevlendirildi.

  • star.com.tr
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GÖSTERİ ÖNCESİ GÖZALTI

Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı 

100 BİNE YAKIN POLİS SOKAKTA

Fransa'da bugün düzenlenecek gösteri öncesinde 100 bine yakın polis görevlendirildi.

Eyfel Kulesi dahil resmi daireler, müzeler ve dükkanlar gösterilerden dolayı bugün kapalı olacak.

Aynı zamanda başkent Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı'nda bulunan Zafer Takı Anıtı çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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