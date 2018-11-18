Fransa'da yüz binler akaryakıt zamları protesto etmek için sokağa indi
Fransa İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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