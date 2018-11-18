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Fransa'da yüz binler akaryakıt zamları protesto etmek için sokağa indi

Fransa İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde akaryakıt zammı protestolarına yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Ülke genelinde dün düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi koymasına tepki gösterilmişti.

Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlemişti.

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