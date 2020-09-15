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Dünya

Fransa'da bir günde 7 bin 852 koronavirüs vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi.

AA15 Eylül 2020 Salı 22:40 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 22:40
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı tekrar yükselişe geçti.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 852 artışla 395 bin 104'e yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı 30 bin 999'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 759'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 679 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 384 artışla 89 bin 891 oldu.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

- GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR KIRILMIŞTI

Fransa'da bir süre önce 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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