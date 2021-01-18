İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4711
  • EURO
    9,0282
  • ALTIN
    438.104
  • BIST100
    1524.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da bir günde Kovid-19'dan 141 kişi öldü
Dünya

Fransa'da bir günde Kovid-19'dan 141 kişi öldü

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 141 kişi hayatını kaybetti.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 00:58 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:58
ABONE OL

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 642 artışla 2 milyon 910 bin 989'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 283'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 631 kişiden 1418'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 422 bini geçti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.