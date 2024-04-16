İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5355
  • EURO
    34,6273
  • ALTIN
    2497.57
  • BIST100
    9548.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da bir sürücü Filistin'i destekleyen göstericilere saldırdı
Dünya

Fransa'da bir sürücü Filistin'i destekleyen göstericilere saldırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir sürücü, Filistin'i destekleyen Yahudi eylemcilerin arasına aracıyla daldı.

AA16 Nisan 2024 Salı 20:10 - Güncelleme:
Fransa'da bir sürücü Filistin'i destekleyen göstericilere saldırdı
ABONE OL

Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Milletvekili Farida Amrani, X sosyal medya platformu üzerinden, silah üreticisi Thales Group'un Paris'teki merkez binası önünde düzenlenen protestoya ait görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına askeri destek veren Thales Group için "Katil İsrail, Suç ortağı Thales", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankartlarla ve Filistin bayraklarıyla protesto edildiği esnada, bir sürücünün aracını kasıtlı olarak Filistin yanlısı Yahudi göstericilerin üzerine sürüp yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

Söz konusu olayı, "Gazze'de devam eden soykırımı barış içinde protesto eden eylemcilere yönelik şoke edici saldırı" olarak nitelendiren Amrani, Emniyet Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına bu saldırıyla ilgili harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.