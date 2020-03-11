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Dünya

Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 21:51 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:45
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Ülkede virüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15 kişi daha artarak 48'e yükseldiğini belirtti.

Vaka sayısının 500'den fazla artarak 2 bin 281'e çıktığını ifade eden Veran, hastalardan 105'inin yoğun bakımda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Veran, şimdiye kadar virüsün ülkenin tamamına yayılmadığına ve alarm seviyesinin hala 2'inci seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

BAZI KASABALARDA 50'DEN FAZLA KİŞİNİN BİR ARADA TOPLANMASI YASAKLANDI

Montpellier kentinin doğusundaki 16 kasabada virüsle mücadele kapsamında kreş ve okulların kapatılacağını aktaran Veran, bu kasabalarda aynı zamanda 50'den fazla kişinin bir arada toplanmasının yasaklandığını belirtti.

Yetkililer, ülkenin adalarından Korsika'da Kovid-19 nedeniyle okulların 29 Mart'a kadar kapatıldığını bildirdi.

Söz konusu rakamlarla "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka" olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha virüs nedeniyle öldüğünü ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, toplam vaka sayısının ise 458'e çıktığını ifade etti.

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