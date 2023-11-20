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Dünya

Fransa'da çalışanların greve gitmesi Paris ve Toulouse'da uçuşları durma noktasına getirdi

Fransa'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle Paris ve Toulouse'daki havalimanlarında uçuşların aksadığı bildirildi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Fransa'da çalışanların greve gitmesi Paris ve Toulouse'da uçuşları durma noktasına getirdi
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Ulusal basındaki haberlere göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grev nedeniyle Paris-Orly ve Toulouse-Blagnac havalimanlarında bugünkü uçuşların 4'te 1'inin iptal edildiğini bildirdi.

DGAC, hava trafik kontrolü hizmeti veren çalışanların grevde olmasının uçuşlarda gecikmelere de yol açacağı uyarısında bulundu.

Hava yolu çalışanları, geçen hafta parlamentoda onaylanan ve sektör çalışanlarına grevleri sırasında minimum düzeyde hizmet sağlamalarını zorunlu kılan yasayı protesto etmek için greve gitti.

Yeni yasa gereği, çalışanların en az 48 saat öncesinde greve gideceklerini bildirmesi isteniyor.

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