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Dünya

Fransa'da camiye ırkçı saldırı! Teravih öncesi yüzkarası anlar...

Fransa'nın Pas-de-Calais vilayetinde bir camiye teravih namazı öncesi ırkçı saldırı düzenlendi.

AA12 Mart 2024 Salı 05:42 - Güncelleme:
Fransa'da camiye ırkçı saldırı! Teravih öncesi yüzkarası anlar...
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Fransa ulusal basınındaki haberlere göre, Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Omer'de bir camiye teravih namazı öncesi domuz kafası bırakıldı. Onlarca kişinin ibadet etmek için toplandığı camide böyle bir manzarayla karşılaşılması üzerine durum polise bildirildi.

Saint-Omer Türkleri Kültürel Dostluk Derneği Başkanı İsmail Gülmez, France 3 kanalına yaptığı açıklamada, olayla ilgili şikayette bulunacaklarını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ramazan ayı boyunca Müslümanların rahatça ibadet edebilmesi için cami ve ibadethanelerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdiğini açıklamıştı.

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