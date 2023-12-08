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Dünya

Fransa'da çirkin eylem! Mescidi hedef aldılar

Fransa'nın Bretonya bölgesindeki Guingamp kasabasında bir mescidin giriş kapısına İslam karşıtı yazılar yazıldığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Fransa'da çirkin eylem! Mescidi hedef aldılar
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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcılığının, Guingamp'daki mescidin giriş kapısına yazılan İslam karşıtı yazılara ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.

Kasabadaki Müslümanlarla dayanışma içinde bulunduğunu belirten Darmanin, Fransız topraklarında bu nefret yazılarının yeri olmadığını kaydetti.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, Guingamp Belediye Başkanı Philippe Le Goff, olayı "ırkçı, üzücü ve skandal" olarak niteledi.

Le Goff, bugün bir araya geldiği Müslüman toplumu üyelerine desteğini dile getirdiğini aktardı.

Guingamp'daki mescitten sorumlu Müslümanların Kültürel Derneğinden yapılan açıklamada, daha önce böyle bir sorun yaşanmadığı ve mescidin girişindeki yazıların hemen silindiği belirtildi.

  • mescid saldırısı
  • Guingamp soruşturması
  • İslam karşıtı yazılar

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