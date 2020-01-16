Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde 11 kişi gözaltına alındı

AA 16.01.2020 22:32 - Güncelleme: 16.01.2020 22:32

Sendikaların çağrısıyla Paris'te Montparnasse Mahallesi'nde toplanan eylemciler, İtalya Meydanı'na kadar yürüdü.

Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, emeklilik reformunun geri çekilmesi konusunda ısrarlı olduğunu belirtti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 11 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 23 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere 187 bin kişi katıldı.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 43'üncü gününe girerken, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar, günlük yaşamı felç ediyor.

Sendikalar, reformu protesto etmek için 24 Ocak'ta ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterileri düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı. Emekli maaşının en az bin avro olacağını belirten Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi konusunda ısrar ederken sendikalar, reformun geri çekilmesini istiyor.