Fransa'da, İsrail'e ''Sumud Filosu'' tepkisi: Soruşturma başlatıldı

Fransız hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım taşımak isteyen Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamelesinin soruşturulması talimatını verdi.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 12:39 - Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter'de katıldığı programda İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini değerlendirdi.

Barrot, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak ki bana, Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, dayak ve tekrarlanan aşağılama olaylarının yaşandığı bildirildi. Tüm bu eylemlerin muhtemel suç teşkil ettiğini düşünüyorum." dedi.

Bu rapordan hareketle Barrot, savcılığın konuya ilişkin soruşturma yürütmesi talimatını verdiğini söyledi.

- İSRAİL ORDUSUNUN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

