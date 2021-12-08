Fransa'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin yakalanan kişinin aranan zanlı olmadığı belirtildi

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:24

Paris Savcısı Remy Heitz, yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda dün gözaltına alınan 33 yaşındaki Halid Alotaibi'nin aranan zanlı olmadığını, sadece aranan şüpheliyle aynı ismi taşıdığının tespit edildiğini belirtti.

Heitz, Alotaibi'nin serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu düşünülen Alotaibi, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından dün gözaltına alınmıştı.

33 yaşındaki Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.