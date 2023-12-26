İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3278
  • EURO
    32,4011
  • ALTIN
    1939
  • BIST100
    7299.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da korkunç olay: Anne ve çocukları evde ölü bulundu
Dünya

Fransa'da korkunç olay: Anne ve çocukları evde ölü bulundu

Fransa'da anne ve 4 çocuğunun evlerinde ölü bulunmasının ardından polis 33 yaşındaki babayı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

IHA26 Aralık 2023 Salı 18:53 - Güncelleme:
Fransa'da korkunç olay: Anne ve çocukları evde ölü bulundu
ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'in 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Meaux'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis 33 yaşındaki babayı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Savcı Jean-Baptiste Bladier yaptığı açıklamada, çocukların yaşlarının ise 9 ay ila 10 arasında olduğunu belirterek, dairenin içini kan gölüne döndüğünü ifade etti. Bladier, dairede herhangi bir hırsızlık izine rastlanmadığını ve çocukların babasının evde bulunmadığını aktararak, bir komşunun aileye ulaşamaması sonrası polise ihbarda bulunduğunu belirtti.

Polisin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek 33 yaşındaki babanın izini sürdüğünü ve Sevran yakınlarında babasının evinde gözaltına aldığını açıklayan Bladier, şüpheli babanın sabıka kaydı olmadığını ancak daha önce hakkında aile içi şiddet ihbarında bulunulduğunu aktardı.

Bladier, babanın 2019 yılında üçüncü çocuklarının doğumundan bir ay önce eşine bıçakla saldırdığını açıkladı. Saldırının ardından annenin suç duyurusunda bulunmadığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Bladier, anne ile 10 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunda "çok sayıda bıçak yarası" olduğunu söyleyerek, 4 yaşındaki erkek çocuk ve dokuz aylık bebeğin vücutlarında herhangi bir yara olmadığını muhtemelen boğularak öldürüldüklerini aktardı.

Komşular, iyi biri olarak bahsettikleri annenin, kocasının işini kaybetmesinin ardından depresyona girdiğini dile getirdiğini ve "tedavi gördüğünü" söyledi.

Fransa'da aile içi cinayetler arttı

Geçtiğimiz ekim ayında bir polis memuru Val-d'Oise'da bulunan Vemars'ta üç kızını öldürdükten sonra intihar etmişti. Geçtiğimiz ay ise 41 yaşındaki bir adam, 4, 10 ve 11 yaşlarındaki üç kızını öldürdüğünü itiraf etmiş ve polise teslim olmuştu. Polis, kızları Alfortville kasabasındaki evlerinde ölü olarak bulmuştu.

  • anne cinayeti
  • evde ölü bulunan çocuklar
  • Fransada polis soruşturması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.