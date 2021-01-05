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Dünya

Fransa'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

Fransa'da açıklanan son resmi rakamlara göre 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü.

AA05 Ocak 2021 Salı 00:01 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 00:01
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 22 artışla 2 milyon 659 bin 750'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 380 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 415'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 995 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 671 artışla 196 bin 37'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

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