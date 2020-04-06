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Dünya

Fransa'da Kovid-19 hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 911'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 911'e yükseldi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 20:12 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 21:06
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Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 912 artışla 74 bin 390'a ulaştığını, bakımevlerinde 23 bin 620 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 98 bin 10 olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 72'ye ve iyileşen kişi sayısının 17 bin 250'ye çıktığını aktaran Veran, son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 833 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Veran, ölü sayısının hastanelerde 6 bin 494'e ve yaşlı bakımevlerinde 2 bin 417'ye ulaştığını, böylece toplam can kaybının 8 bin 911 olduğunu belirtti.

Halkın eve kapanmasının olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Veran, ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde kalanların hepsine Kovid-19 testi yapılacağını söyledi.

Fransa dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.


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