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Dünya

Fransa'da muhabirleri hedef alan polis şiddetine kınama

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen gösterilerde basın mensuplarını hedef alan polis şiddetini kınadı.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
Fransa'da muhabirleri hedef alan polis şiddetine kınama
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RSF, Twitter hesabından, Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki gösterilerde birçok muhabiri hedef alan polis şiddetini kınadığını açıkladı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yakın zamanda güvenlik güçlerine gösterileri takip eden gazetecilerin özellikle korunmasına yönelik emir verdiği anımsatıldı.

Yaralananlara ilk yardımda bulunan Street-Medics Gözlemevi, dünkü gösterilerde, aralarında eylemlere katılmayan sivillerin de olduğu ve 30'u ağır 200 kadar kişinin yaralandığını belirtmişti.

Darmanin, gösterilerde 305'i başkent Paris'te olmak üzere toplam 540 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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