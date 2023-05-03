Fransa'da muhabirleri hedef alan polis şiddetine kınama

RSF, Twitter hesabından, Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki gösterilerde birçok muhabiri hedef alan polis şiddetini kınadığını açıkladı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yakın zamanda güvenlik güçlerine gösterileri takip eden gazetecilerin özellikle korunmasına yönelik emir verdiği anımsatıldı.

Yaralananlara ilk yardımda bulunan Street-Medics Gözlemevi, dünkü gösterilerde, aralarında eylemlere katılmayan sivillerin de olduğu ve 30'u ağır 200 kadar kişinin yaralandığını belirtmişti.

Darmanin, gösterilerde 305'i başkent Paris'te olmak üzere toplam 540 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.