İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,127
  • EURO
    18,1582
  • ALTIN
    1010.72
  • BIST100
    3043.95
Dünya

Fransa'da o reklamlara yasak

Fransa'da şirketlerin fosil yakıtlarından elde edilen enerjinin reklamını yapmasına bugünden itibaren yasak getirildi.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Le Figaro'nun haberine göre, 2021'de kabul edilen iklim yasası kapsamında şirketler artık petrol ürünleri, kömürden elde edilen enerji ile hidrokarbon dahil fosil enerjinin reklamını yapamayacak.

Avrupa çevre yasalarının uygun görmesi nedeniyle gaz bu yasağa dahil edilmedi ve 30 Haziran 2023'e kadar şirketler gazla sağlanan enerjinin reklamını verebilecek.

Alternatif gaz tedarikçilerinin küresel rekabette geri düşmemesi nedeniyle ülkede gazlı enerjiye bu imtiyazın tanındığı belirtiliyor.

Öte yandan 1 Ocak 2023'te bu yasağa ilişkin ikinci bir etap devreye girecek, bu kapsamda şirketlerin ürünlerinin reklamında "sıfır karbon" ibaresi kullanması artık mümkün olmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nisan ayında yapılan cumhurbaşkanı seçimi kampanyasında öne çıkardığı vaatlerinin başında iklim değişikliğiyle mücadele geliyordu.

Muhalifler, Macron'u çevre politikalarında samimi olmamakla eleştiriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.