Fransa'da o reklamlara yasak

Le Figaro'nun haberine göre, 2021'de kabul edilen iklim yasası kapsamında şirketler artık petrol ürünleri, kömürden elde edilen enerji ile hidrokarbon dahil fosil enerjinin reklamını yapamayacak.

Avrupa çevre yasalarının uygun görmesi nedeniyle gaz bu yasağa dahil edilmedi ve 30 Haziran 2023'e kadar şirketler gazla sağlanan enerjinin reklamını verebilecek.

Alternatif gaz tedarikçilerinin küresel rekabette geri düşmemesi nedeniyle ülkede gazlı enerjiye bu imtiyazın tanındığı belirtiliyor.

Öte yandan 1 Ocak 2023'te bu yasağa ilişkin ikinci bir etap devreye girecek, bu kapsamda şirketlerin ürünlerinin reklamında "sıfır karbon" ibaresi kullanması artık mümkün olmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nisan ayında yapılan cumhurbaşkanı seçimi kampanyasında öne çıkardığı vaatlerinin başında iklim değişikliğiyle mücadele geliyordu.

Muhalifler, Macron'u çevre politikalarında samimi olmamakla eleştiriyor.