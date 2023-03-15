İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2023 Çarşamba / 23 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9938
  • EURO
    20,1109
  • ALTIN
    1170.73
  • BIST100
    5121.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda nihai metinde anlaştı
Dünya

Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda nihai metinde anlaştı

Fransa'da senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon, ülke genelinde kitlesel grev ve protestolara neden olan emeklilik reformu tasarısı için nihai bir metin üzerinde mutabakat sağladı.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Fransa'da parlamenterlerden oluşan komisyon emeklilik reformunda nihai metinde anlaştı
ABONE OL

7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan Karma Komisyon, tartışmalı emeklilik reformunu görüştü.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne komisyonun, emeklilik reformuna ilişkin bir metinde anlaştığını duyurdu.

Ülke basını da nihai metnin komisyonda 4'e karşı 10 oyla kabul edildiğini aktardı.

Metin yarın Senatoda ardından Ulusal Mecliste görüşülecek.

- Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.