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Dünya

Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk gencinden acı haber

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Sefa Şahin, hayatını kaybetti.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk gencinden acı haber
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Ailesinin girişimleriyle sabah saatlerinde özel sağlık jetiyle Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan ambulansla Ataşehir'de özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 16 yaşındaki Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY

Başkent Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde 6 Eylül akşamı polis aracının karıştığı olayda 16 yaşındaki Şahin ağır yaralanmış; olaya ilişkin 2 polis gözaltına alınırken, biri "polisin dur ihtarına uyulmadığı" gerekçesiyle olmak üzere 2 soruşturma açılmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ailenin avukatı Yassine Bouzrou, Şahin'in beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek medyada polisin perspektifinden yer alan, "gencin polislerin aracına vurduğu" yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Bouzrou, polislerin araçlarıyla Şahin'i takip ettiğini belirterek olayla ilgili "kasten adam öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetmişti.

Ailesi, sağlığına kavuşacağına inandıkları Sefa Şahin'in İstanbul'a sevki için girişimde bulunmuştu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun girişimleriyle sevk iznini alan Şahin ailesi, özel sağlık jetiyle Sefa Şahin'i Türkiye'ye getirmişti.

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