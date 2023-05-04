Fransa'da polis Manş Denizi yakınında düzensiz göçmenlerin barındığı kampı dağıttı

Utopia 56 yardım kuruluşundan yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin sabah saatlerinde Mardyck bölgesinde 200 kadar göçmenin barındığı kampa baskın düzenlediği belirtildi.

20 araçlık polis ve jandarma ekibinin, kampı dağıtarak tahliye ettiği belirtilen açıklamada, bu yöntemin göçmen sorununa çözüm teşkil etmeyeceğine işaret edildi.

Açıklamada Fransız devletinin göçmenlere yönelik "taciz politikası"nın çözüm yerine yasa dışı göçmen şebekelerinin tercih ve finanse edilmesine yol açtığının altı çizilerek, Ocak 2023'ten bu yana 6 binden fazla düzensiz göçmenin deniz yoluyla İngiltere'ye ulaştığı aktarıldı.

- ÇADIRLARI DAĞITILAN GÖÇMENLERİN ÇARESİZLİĞİ



Öte yandan kuruluşun Twitter hesabından paylaşılan görselde, polisin göçmenleri tahliye etmesinin akabinde alana giren iş makinelerinin kampın içindeki çadır ve eşyaları dağıttığı görülüyor.

Kuruluş ayrıca söz konusu kamptaki düzensiz göçmenlerden birinin gönderdiği ve "Polis çadırlarımızı bastı, hepsini yıktı, yırttı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadelerinin yazılı olduğu WhatsApp mesajının görselini paylaştı.

Her yıl Manş Denizi üzerinden on binlerce düzensiz göçmen İngiltere'ye geçiyor. Göçmen teknelerinin birçoğunun akıbeti denizde alabora olmakla sonuçlanınca çok sayıda göçmen hayatını kaybediyor.

Son olarak İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın mart ayında Fransa'yı ziyareti sırasında Londra ve Paris yönetimleri düzensiz göçle ortak mücadele konusunda anlaşmıştı.