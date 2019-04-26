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Fransa'da polis şiddetine 220 adli soruşturma

Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN), polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 220'ye yükseldiğini söyledi.

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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, France Info radyosuna sarı yeleklilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
IGPN'nin polisin eylemlerde göstericilere karşı şiddet uyguladığı şüphesiyle açtığı adli soruşturma sayısının 220'ye yükseldiğini ifade eden Castaner, soruşturmaların devam ettiğini ve henüz sonuçlanmadığını belirtti.
 
Castaner, polisin gösterilerde kendini korumak için güç kullanmaya ihtiyacı olduğunu savundu.
 
Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, şubat ayında yaptığı açıklamada IGPN'nin açtığı soruşturma sayısının 140 olduğunu söylemişti.
 
Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.
 
Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.
 
Avrupa Parlamentosu da polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan kararı şubatta onaylamıştı.
 
Polisin barışçıl gösterilerde eylemcilere karşı sert müdahalesi ve orantısız güç kullanımını kınayan kararda, üye ülkelerden polisin orantısız güç kullanmaması konusunda dikkatli olmaları istenmişti.
 
Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.
 
Mediapart internet sitesinin haberinde ise toplamda 11 kişinin öldüğü sarı yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı kaydedilmişti.

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