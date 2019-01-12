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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 9'uncu haftasında

Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler, başkent Paris ve Bourges'da yoğun güvenlik önlemleri altında gösteri düzenliyor.

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Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler 9'uncu haftasında da devam ediyor.
 
Başkent Paris'te Ekonomi Bakanlığı yakınlarındaki Bataillon du Pacifique Meydanı’nda toplanan sarı yelekli göstericiler, yerel saatle 11.00'de Champs-Elysees Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Zaman zaman "Macron istifa" sloganları atan göstericiler ile polis arasında şu ana kadar herhangi bir gerginlik yaşanmadı.
 
Bourges'da ise göstericiler, izin verilmeyen tarihi şehir merkezinin dışında yürüyüşlerine devam ediyor.
 
Gösteriler için ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi. Paris'te 24, Bourges'da 5 kişinin zarara yol açacak alet taşımaları nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.
 
"Sert karşılık tehdidi"
 
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, büyük kısmı barışçıl olan göstericiler arasında radikalleşmenin artmasına karşı uyarıda bulundu. Castaner, olay çıkaran veya onları destekleyenlere sert karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.
 
Bu arada, geçen haftalarda bazı mağazaların ateşe verildiği ya da yağmalandığı Champs-Elysees Caddesi'nde, iş yerleri sahipleri de kendi önlemlerini aldı. Bazı mağazaların çelik ya da sunta perdelerle korumaya alındığı görüldü.
 
Protestolar
 
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
 
Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.
 
Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 1700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
 
Ekonomik yönden ise eylemler 58 bin kişiyi işsiz bırakırken, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.
 
Eylemler nedeniyle aralıkta Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, gösteriler 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerilemeye neden oldu.

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