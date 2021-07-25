Fransa'da son 24 saatte 16 bin 167 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 23:08 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 23:09

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 167 artışla 5 milyon 993 bin 937'ye yükseldi.

Son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 644'e çıktı. Hastanelerde 886'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 843 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 39 milyon 940 bin 241'e ulaştı, 33 milyon 261 bin 829 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 69 milyon 745 binden fazla doz aşı yapıldı.

- Alpes-Maritimes vilayetinde maske zorunluluğu, yollarda alkol ve müzik yasağı

Diğer yandan ülkenin güneydoğusundaki Alpes-Maritimes vilayetinde, Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle kamusal alanların büyük bir kısmında maske takmak zorunlu hale getirildi.

Vaka sayısının her 100 binde 407'ye çıktığı vilayette, halka açık alanlarda alkol tüketimi ve yüksek sesli müzik dinlenmesi de yasaklandı.