İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2021 Pazar / 12 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da son 24 saatte 5 bin 814 Kovid-19 vakası belirlendi
Dünya

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 814 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da, son 24 saatte 5 bin 814 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

AA19 Eylül 2021 Pazar 22:05 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 22:06
ABONE OL

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 30'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 5 bin 814 artışla 6 milyon 955 bin 333 oldu.

Hastanelerde 1832'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 887 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,5 oldu. Bu oran temmuz ortasından bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 60 bin 141'e ulaştı, 47 milyon 567 bin 363 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.