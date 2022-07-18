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Dünya

Fransa'da yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'te banliyöler arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarında raylarda kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu gerekçesiyle seferler aksarken, yüzlerce yolcu tünellerde mahsur kaldı.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
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Fransa'da başkent Paris'te banliyöler arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarında aksama meydana geldi. Söz konusu hatlarda seferlerin raylarda kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu gerekçesiyle aksadığı ifade edildi. Paris Nord - Chatelet les Halles ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon istasyonlarına yakın bir noktada bulunan tünellerde mahsur kalan yolcular, daha sonra trenlerden inerek istasyonlarına yürüdü.

Yolculardan Charline Moreau, kondüktörün kapıları yolcuların kendileri açmasını söylediğini ifade ederek, trende yaklaşık 50 dakika boyunca mahsur kaldıklarını aktardı. Moreau, trenden inmesinin ardından Chatelet les Halles istasyonuna 45 dakika boyunca yürüdüğünü açıkladı.

Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, trenlerden inenlerin telefonlarındaki flaş yardımı ile sıra halinde tünelde ilerlediği görüldü. Bazı yolcular, hatları işleten şirketlere tepki göstererek, uğradıkları zararın tazmin edilmesini istedi.

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