İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'daki bıçaklı saldırıyla ilgili bir gözaltı daha
Dünya

Fransa'daki bıçaklı saldırıyla ilgili bir gözaltı daha

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili olarak üçüncü bir kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

DHA31 Ekim 2020 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:35
ABONE OL

Fransa merkezli BFM TV’de yer alan habere göre, ülkenin Nice şehrindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir kişi de gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınanlardan biri ile akraba olduğu ifade edilen 33 yaşındaki şüphelinin polis baskını sırasında evinde bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da Perşembe günü Nice kentinde bir kilisedeki bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş ve saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Kimliği Brahim al-Aouissaoui olarak tespit edilen saldırganın 1999 yılında Tunus’ta doğduğu, Ekim ayında İtalya’nın Lampedusa Adası üzerinden Fransa’ya geldiği bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.