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Dünya

Fransa'daki ''Filistin'' konulu konferansa yasak

Fransa'nın Lille kentinde Jean-Luc Melenchon'un 'Filistin' konulu konferansı yasaklandı.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Fransa'daki ''Filistin'' konulu konferansa yasak
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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan, Melenchon'un iptal edilen "Filistin" konulu konferansı hakkında partisinin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, Kuzey Valiliğinin kentteki özel bir salonda yapılması beklenen konferansla ilgili yasak kararı aldığı belirtildi.

Muhalefetin katılacağı kamuya açık bir etkinliğin iptal edilmesinin, Fransız demokrasisi için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey olduğu vurgulanan açıklamada, "Bir kez daha tekrarlıyoruz; kimse fikirlerimizi savunmamızı engelleyemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Melenchon'un bu nedenle Lille'deki Vanhoenacker Meydanı'nda yerel saatle 18.30'da konuşma yapacağı duyuruldu.

Dün de Lille Üniversitesinin yönetimi, İran ve İsrail arasında artan gerilimi gerekçe göstererek, Melenchon'un üniversitedeki Filistin konulu konferansını iptal etmişti.

LFI partisi yönetimi, konferans için Lille'de yeni bir yer belirlendiğini bildirmişti.

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