Fransa'daki koronavirüs vaka sayıları artıyor

AA 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:38 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:38

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 506'ya çıktı.

Virüs saptanan kişi sayısı 51 bin 624 artışla 7 milyon 875 bin 12'ye, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,3'e yükseldi.

Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 40 bin 944'e ulaştı.

Hastanelerde 2 bin 37'si yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 340 kişinin tedavisine devam edilirken, bu sayı son bir haftada yüzde 40 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 52 milyon 83 bin 228'e ulaştı, 51 milyon 870 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 9 milyon 822 bin 849 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı, böylece ülke nüfusunun yüzde 75,6'sı aşılarını tamamlamış oldu.