Fransa'dan ABD Başkanı Trump'a sert uyarı: İçişlerimize karışma

Fransa’da yaşanan Sarı Yelekliler’in şiddetli eylemleri sebebiyle, İklim Anlaşması’nın başarısız olacağını ima eden ABD Başkanı Donald Trump, Fransa halkı için imalı tweetler atmıştı. Fransa’dan Trump’a cevap gecikmedi. Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian, Trump’ı Fransa iç işlerine karışmamaya davet ederek, “Ben ve Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’a şunu diyoruz: Biz ABD’nin tartışmalarında taraf tutmuyoruz, bırakın biz de kendi ulusal hayatımızı yaşayalım” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Fransa’da yaşanan Sarı Yelekliler eylemi hakkında “Paris Anlaşması Paris için pek işe yaramıyor. Protestolar ve ayaklanmalar Fransa’yı sarmış durumda. Halk çevreyi korumak amacı ile üçüncü dünya ülkeleri için büyük miktarda para ödemek istemiyor. ‘Trump’ı istiyoruz’ diye sloganlar atılıyor. Fransa’yı seviyorum” diye tweet atmıştı.