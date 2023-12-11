İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2023 Pazartesi / 29 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9984
  • EURO
    31,2389
  • ALTIN
    1859.33
  • BIST100
    7765.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'dan dikkat çeken Ermenistan kararı! Resmi açıklama geldi
Dünya

Fransa'dan dikkat çeken Ermenistan kararı! Resmi açıklama geldi

Fransa, Karabağ'dan Ermenistan'a giden Ermeni nüfus için ek 15 milyon avro yardım yapacağını bildirdi.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
Fransa'dan dikkat çeken Ermenistan kararı! Resmi açıklama geldi
ABONE OL

Fransa Dışişlerinden yapılan açıklamada, Ermenistan'a ve Ermeni halkına destek sağlanması yönünde 30 Kasım'da Fransız parlamentosunda alınan kararın ardından Karabağ'dan ayrılan Ermeniler için 15 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımın Ermenistan Kızıl Haçı, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlayacağı ifade edildi.

Bu yardım ile birlikte Fransa'nın 2023'te Ermenistan'a yaptığı yardımın 27,5 milyon avroya çıktığı kaydedildi.

Ermenistan, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlarken, Azerbaycan hükümeti "Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisi olmadığı ve Azerbaycan'ın Ermenileri, eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden ülkeye entegre etmeye" kararlı olduğunu bildirmişti.

AZERBAYCAN'IN ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi, kendini feshettiğini duyurmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.