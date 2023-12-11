Fransa'dan dikkat çeken Ermenistan kararı! Resmi açıklama geldi

Fransa Dışişlerinden yapılan açıklamada, Ermenistan'a ve Ermeni halkına destek sağlanması yönünde 30 Kasım'da Fransız parlamentosunda alınan kararın ardından Karabağ'dan ayrılan Ermeniler için 15 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımın Ermenistan Kızıl Haçı, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlayacağı ifade edildi.

Bu yardım ile birlikte Fransa'nın 2023'te Ermenistan'a yaptığı yardımın 27,5 milyon avroya çıktığı kaydedildi.

Ermenistan, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlarken, Azerbaycan hükümeti "Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisi olmadığı ve Azerbaycan'ın Ermenileri, eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden ülkeye entegre etmeye" kararlı olduğunu bildirmişti.

AZERBAYCAN'IN ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi, kendini feshettiğini duyurmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.