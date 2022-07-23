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Dünya

Fransa'dan eleştiri: Arabuluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdık

Fransa yönetimi, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:59 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatını güvence altına almayı amaçlayan ve Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan anlaşmayı takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının yol açtığı küresel gıda güvensizliğinin azaltılması için söz konusu anlaşmaların uygulanmasını yakından takip edecektir." ifadesine yer verildi.

- ERDOĞAN'A ÖVGÜ, MACRON'A ELEŞTİRİ

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmanın sağlanmasında kilit rol oynadığını belirtti.

Haberde, Türk ordusunun, gemilerin tahılın tahliyesi ve denetlenmesine destek sağlayacağına işaret edildi.

Öte yandan Fransız bazı parlamenterler Fransa'nın arabuluculuk rolünü "Türkiye'ye kaptırdığı" değerlendirmesinde bulunarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimini "pasif kalmak"la eleştirdi.

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