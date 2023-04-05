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Dünya

Fransa'dan Esed rejiminin 3 generalini yargılama kararı

Fransa'da, Suriye'de 2013 yılında tutuklanan 2 Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu oldukları suçlamasıyla Beşşar Esed rejiminin 3 generalinin yargılanmasına karar verildi.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Fransa'dan Esed rejiminin 3 generalini yargılama kararı
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Fransız basınındaki haberlere göre, Esed rejiminin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, Tümgeneral Cemil Hasan ve Tuğgeneral Abdulselam Mahmud hakkında "insanlığa karşı suç, işkence ve zorla alıkoyma" suçlamalarıyla açılan adli soruşturma sonuçlandı.

Paris Adli Yargı Mahkemesinden sorgu hakimleri, 2013 yılında Suriye asıllı Fransız vatandaşı Mazzan Dabbagh ile oğlu Patrick Dabbagh'ın tutuklandıktan sonra öldürülmesindeki rolleri nedeniyle Esed generallerine Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde "insanlığa karşı suça ve savaş suçlarına ortaklık" suçlaması yöneltilebileceğine karar verdi.

Davanın sivil tarafları olan Suriye Medya Merkezi ile İnsan Hakları Ligi kararı memnuniyetle karşılarken, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu da kararın Fransa'da ilk defa Suriye rejiminden üst düzey yetkililerin yargılanmasına olanak vereceğini vurguladı.

- GIYABINDA YARGILANACAK

Haklarında uluslararası tutuklama kararı bulunan generaller gıyaben yargılanacak.

Şam'daki Fransız okulunda görev yapan Mazzan Dabbagh ile Şam Üniversitesinde okuyan oğlu Patrick Dabbagh, Kasım 2013'te Suriye Hava Kuvvetleri istihbarat görevlilerince tutuklanmıştı.

Aynı dönemde tutuklanan ancak 2 gün sonra serbest bırakılan Mazzan'ın eşinin kardeşi Obedia Dabbagh, ikilinin Şam'daki Al-Mezzeh hapishanesine nakledildiğini söylemişti.

Ailenin şikayeti üzerine 2015'te açılan ön soruşturma 2016'da geniş çaplı soruşturmaya dönüşmüş, Suriye rejimi Patrick'in Ocak 2014'te, babasının ise Kasım 2017'de öldüğünü açıklamıştı.

Fransa 2018'de generaller hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.

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