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Dünya

Fransa'dan İngiltere'ye düzensiz göçmen politikası tepkisi: İngilizlerden ders alacak değiliz

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkesinin İngiltere'nin düzensiz göçmen politikasının sonuçlarına maruz kaldığını belirterek, 'İngilizlerden ders alacak değiliz.' dedi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 16:22 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:24
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Darmanin, Cnews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Manş Denizi kıyısındaki Calais kentinde İngiltere'ye geçmeyi bekleyen çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu söyledi.

Bu durumun İngiliz hükümetinin politikasından kaynaklandığını ifade eden Darmanin, "İngiliz mevkidaşıma, polisin ve jandarmanın çalışmasını engelleyenlerin sivil toplum kuruluşları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunların büyük bölümü İngiliz ve aralarında Fransa'da bulunan İngiliz vatandaşları var." diye konuştu.

Darmanin, İngiltere'nin düzensiz göçmenlerin kabulüne ilişkin yasalarda değişiklik yapması halinde bu göçmenlerin Calais veya Dunkerque kentlerinde kalmayacağını ve bu ülkeye gideceğini vurgulayarak, "İngiliz politikasının sonuçlarına maruz kalıyoruz. Rolleri değiştirmemek gerekiyor." dedi.

Ülkesinin düzensiz göçmen politikasına ilişkin "İngilizlerden ders alacak değiliz." diyen Darmanin, İngilizlerin Fransa'yı "iç politika malzemesi" haline getirmemesi gerektiğine işaret etti.

- 11 günde 3 bin 780 kişi, Fransa üzerinden ülkeye giriş yaptı

Darmanin, bu akşam Paris'te İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir araya gelecek.

İngiltere'ye bu ay içinde yaklaşık 2 bin göçmenin geleceği tahminine karşın sadece ilk 11 günde 3 bin 780 kişi, Fransa üzerinden ülkeye giriş yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Calais'de bulunan çok sayıda düzensiz göçmenin Fransa'ya iltica talebi olmadığını ve İngiltere'ye gitmek istediğini belirterek, "Bu konuda tansiyon yükseldi ve İngiltere'nin içinde siyasi tartışmalara neden oldu. Bazı tercih ve uygulamaları kabul edemeyiz, deniz yoluyla gelenleri geri itmek gibi. Bu uluslararası insani hukuka aykırıdır. Bu konuda (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson ile birçok kez görüştük." ifadesini kullanmıştı.

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