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Dünya

Fransa'dan ''Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmeli'' mesajı

Fransa, Hamas'ın üst düzey yetkilisinin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi hususundaki kararlılığını vurguladı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 06:36 - Güncelleme:
Fransa'dan ''Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmeli'' mesajı
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Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi ve bölgedeki durum ile Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.

Colonna, Fransa'nın Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi hususundaki kararlılığına dikkati çekti.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Her zamankinden daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi, gerilimin tırmandırılmasından kimse kazançlı çıkmayacak." dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati de Lübnan'a ve egemenliğine karşı sürdürdüğü saldırılarının durdurulması ve bölgedeki durumu kötüleştirmesinin engellenmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkes sağlanması için çalışılması gerektiğine vurgu yapan Mikati, "Saldırıların devam etmesi, bölgeyi, yansımalarını kimsenin bilmediği tehlikeli çatışmalara sürükleyecektir." ifadesini kullandı.

HAMAS LİDERLERİNDEN ARUNİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ TEPKİYLE KARŞILANDI

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesine ilişkin, "Buna karşı sessiz kalamayız. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak." demişti.

Nasrallah, "Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." ifadesini kullanmıştı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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