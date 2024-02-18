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Dünya

Fransa'dan 'Refah' açıklaması

Fransa'nın, İsrail'in bir milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah kentine saldırısına 'şiddetle' karşı çıktığı bildirildi.

AA18 Şubat 2024 Pazar 16:08 - Güncelleme:
Fransa'dan 'Refah' açıklaması
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Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Gazze'deki durumu ele alan iki lider, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Macron ve Sisi, Gazze halkına yardım akışının acilen artırılması gerektiğini ve bunun için Refah sınır kapısının korunmasının ve Usdud (Aşdod) Limanı dahil tüm geçiş noktalarının açılmasının "zorunlu" olduğunu belirtti.

Öte yandan iki lider, "yeni ölçekte bir insani felakete yol açacak" İsrail'in Refah'a saldırısına ve "uluslararası hukukun ihlali anlamına gelecek ve bölgesel gerilimi artırma riski teşkil eden" Filistinlilerin Mısır'a doğru zorla yerinden edilmesine, "şiddetle" karşı olduklarını bildirdi.

Liderler, iki devletli çözümün "etkin şekilde" uygulanması amacıyla krizin sonlandırılması ve siyasi sürecin "kararlı ve kesin" olarak başlatılması için çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Macron ve Sisi, derhal ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusundaki çağrılarını yineledi.

- Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

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