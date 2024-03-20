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Dünya

Fransa'dan Rusya'ya rest! Ukrayna'ya asker gönderilecek mi?

Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 'Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
Fransa'dan Rusya'ya rest! Ukrayna'ya asker gönderilecek mi?
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Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin'in Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddiasını cevapladı.

FRANSA "MANİPÜLASYON" DEDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu iddia yalanlanırken, Narışkin tarafından gündeme getirilen konunun, "Rusya'nın kitlesel çapta dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiği" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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